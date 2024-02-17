Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе города Авдеевка под полный контроль российской армии, сообщили в военном ведомстве.

"Сегодня в Кремле министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами РФ о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка Донецкой Народной Республики, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины", - заявило Минобороны РФ.

По данным Минобороны РФ, под контроль российских войск взята территория площадью 31,75 кв. км.

"Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих", - сообщили в министерстве.