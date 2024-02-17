Путин поздравил военных с взятием Авдеевки
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, заслушал в Кремле доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки, поздравил российских военных с этим успехом и важной победой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом", - сказал он.