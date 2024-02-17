Путин направил телеграмму командующему группировкой "Центр"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин направил телеграмму командующему войсками группировки "Центр" Андрею Мордвичеву, отметив части и соединения, которые отличились в операции по взятию под контроль города Авдеевка, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня группировка войск "Центр", развивая наступление, полностью овладела городом Авдеевка Донецкой народной республики", - говорится в телеграмме.

"За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!" - сказано в телеграмме.

Согласно телеграмме президента РФ, в боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии, 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной), 74-й отдельной мотострелковой бригады 41-й армии, 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454-го мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса, 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии.

Ранее в субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России о переходе города Авдеевка в Донбассе под полный контроль российской армии, сообщили в военном ведомстве.

"Сегодня в Кремле министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами РФ о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка Донецкой Народной Республики, который представлял собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины", - заявило Минобороны РФ.

По данным министерства, под контроль российских войск взята территория площадью 31,75 кв. км.

"Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих", - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что на данный момент ведется зачистка Авдеевки, идет блокирование украинских подразделений, оставивших город и находящихся на Авдеевском коксохимическом комбинате.

Российские военные заявили, что под непрерывным огневым воздействием российских войск только отдельным разрозненным украинским подразделениям удалось покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику.

Взятие Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от украинских ударов, заявили в Минобороны РФ.

"Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города", - сообщило ведомство.

По его данным, после взятия Авдеевки войска группировки "Центр" продолжают дальнейшие наступательные действия в ДНР.

Авдеевка находится в 13 км к северу от Донецка. Согласно официальной информации, население Авдеевки на начало 2000-х годов - более 37 тыс. человек.