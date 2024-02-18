Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 февраля

Бедствие рыбаков на льдине в Сахалине, пожар на складах в Кузбассе, Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки. Президент РФ, в свою очередь, направил благодарственную телеграмму командующему группировкой "Центр".

- На Сахалине 82 рыбака оказались в море на оторвавшейся льдине. Все были спасены при помощи вертолета МЧС.

- Тракторист пострадал при обстреле ВСУ белгородского села. Он получил контузию и сотрясение головного мозга.

- В Кузбассе загорелись склады на площади 1,5 тыс. кв. м. Для борьбы с огнем был задействован пожарный поезд, пожар полностью потушен.

- ВС РФ сбили дроны ВСУ над Воронежем и Брянской областью. По предварительным сообщениям, никто не пострадал.