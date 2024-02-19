Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в понедельник утром сообщил в телеграм-канале об объявлении в городе воздушной тревоги.

Жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

В предыдущий раз тревога в городе объявлялась в минувшую пятницу, она продлилась полтора часа.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября 2023 года после ракетного удара по штабу Черноморского флота.