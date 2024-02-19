Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:58

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в понедельник утром сообщил в телеграм-канале об объявлении в городе воздушной тревоги.

Жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

В предыдущий раз тревога в городе объявлялась в минувшую пятницу, она продлилась полтора часа.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября 2023 года после ракетного удара по штабу Черноморского флота.

Михаил Развожаев Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На спортивной базе в Новогорске обвалилась крыша здания с бассейном

ФСБ сообщила о ликвидации мужчины, готовившего теракт в Запорожской области

Что произошло за день: воскресенье, 18 февраля

Всех горняков эвакуировали из рудной шахты "Таштагольская"

С шахты "Таштагольская" в Кузбассе началась эвакуация из-за горного удара

В Центре мониторинга связали сбой Telegram с проблемой внутренней инфраструктуры

В Центре мониторинга связали сбой Telegram с проблемой внутренней инфраструктуры

В работе Telegram произошел сбой

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о контроле Авдеевки и продвижении на глубину 8,6 км

Посольство РФ призвало давно живущих на Шри-Ланке россиян вернуться на фоне инцидентов

Посольство РФ призвало давно живущих на Шри-Ланке россиян вернуться на фоне инцидентов

Выпускные в российских школах в этом году пройдут с 28 по 29 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });