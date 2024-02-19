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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:58

Воздушная тревога отменена в Севастополе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале об отмене в городе действия предупреждения о воздушной тревоге.

Со своей стороны дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя заявила о возобновлении движения общественного транспорта.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло чуть более 40 минут. На это время жителям было рекомендовано проследовать в укрытия, было остановлено движение морского и наземного общественного транспорта.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября 2023 года после ракетного удара по штабу Черноморского флота.

Михаил Развожаев Севастополь
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