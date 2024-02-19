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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:58

Песков подтвердил расхождение позиций России и Армении по событиям на Украине

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что позиции России и Армении по событиям на Украине расходятся.

"Действительно у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине и в отношении конфликта вокруг Украины. Это не секрет. Это хорошо известная позиция", - заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который ранее сказал о разности позиции Москвы и Еревана по ситуации на Украине.

Песков подчеркнул, что "мы с ними (Арменией - ИФ) с этим не согласны и будем настойчиво продолжать объяснять свою правоту".

Дмитрий Песков Украина Армения Никол Пашинян
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