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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Посол России заявил о необходимости сохранить союзнические отношения с Арменией

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Посол России в Ереване Сергей Копыркин высказался за сохранение союзнических отношений России с Арменией.

"Нынешние времена непростые. Армения и Россия сталкиваются с очень серьезными вызовами", - сказал дипломат после возложения цветов к вечному огню у монумента "Мать Армения" в канун Дня защитника Отечества.

"Хотел бы пожелать, чтобы наше взаимодействие, наше союзничество сохранялось, крепло. Это важно для наших стран. Уверен, что это в интересах наших народов", - заявил он.

Армения Ереван Сергей Копыркин
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