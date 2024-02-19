Фонду "Защитники отечества" выделят более 18 млрд рублей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило более 18 млрд рублей фонду "Защитники отечества", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По указу президента создан фонд "Защитники отечества". В начале февраля его направления деятельности были существенно расширены в том числе в части организации контроля за полнотой и качеством предоставления мер поддержки ветеранам и членам семей участников СВО. Теперь направим грант в размере более 18 млрд рублей", - сказал Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

"Эти средства предназначены для содействия нашим ребятам и их семьям в решении жизненных ситуаций. Речь идет в первую очередь о приобретении соответствующих медицинских изделий, технических средств реабилитации для уволенных со службы, а также о восстановлении документов, прохождении обучения либо профессиональной переподготовке и дальнейшем трудоустройстве", - добавил премьер.

Мишустин поручил министерству труда постоянно вести контроль за целевым и эффективным использованием выделенного финансирования.