Путин заявил о необходимости поддержки фондом "Защитники Отечества" бойцов ЧВК

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Бойцы частных военных компаний и те, кто воевал в новых регионах России, должны получать поддержку фонда "Защитники Отечества", заявил президент РФ Владимир Путин.

"То же самое относится и к частной военной компании, и к бойцам, которые воевали, как выяснилось, с общим противником, с неонацистами еще до вступления этих территорий в состав РФ. Безусловно, это должно быть все отрегулировано", - сказал Путин на встрече с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.

Президент отметил, что сделает все для того, чтобы соответствующие ведомства ускорили эту работу.

Путин напомнил, что фонду "Защитники Отечества" исполняется год и поблагодарив Цивилеву и команду фонда за работу.