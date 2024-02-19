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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Крымский мост перекрывали второй раз за день

Движение восстановлено

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось второй раз в течение дня. Об этом говорится в телеграм-канале, который информирует о ситуации на на автомобильных подходах к мосту.

15 минут спустя движение по мосту возобновилось.

Утром в понедельник мост перекрывали более чем на час. Одновременно с этим в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

16 февраля движение по мосту перекрывалось дважды.

Крымский мост
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