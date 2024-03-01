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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани полностью устранена

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Очередь к досмотровому пункту при въезде на Крымский мост полностью устранена со стороны Краснодарского края, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"20:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны Крымского полуострова в очереди остаются 150 транспортных средств, о времени ожидания досмотра не сообщается.

В пятницу Крымский мост перекрывался дважды. В первый раз остановка в движении продлилась час, во второй - около 45 минут. После второго временного перекрытия движение было восстановлено в 17:45.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Они проходят ручной досмотр или стационарный сканер, на который направляются загруженные машины. В сообщениях об очередях речь идет о количестве машин, ожидающих ручного досмотра. С каждой стороны моста действует более 40 постов ручного досмотра сотрудниками транспортной безопасности.

Крымский мост Краснодарский край Крым
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