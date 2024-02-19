Суд обратил в пользу государства акции липецкой фабрики "Рошен"

Суд также запретил в России деятельность экс-президента Украины Порошенко

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил требования заместителя генерального прокурора о взыскании в пользу государства акций АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По решению суда в доход Российской Федерации обращены акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", а также 94,9976% долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие "Центрально-Европейской кондитерской компании" (Украина), 5% долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие Олегу Казакову.

Как уточнили "Интерфаксу" в суде, изъяты акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" в количестве 128 970 771 штуки, долю там не уточнили.

Кроме того, суд запретил на территории России деятельность экс-президента Украины Петра Порошенко, его сына Алексея Порошенко и Олега Казакова.

"Решение суда по административному делу обращено к немедленному исполнению. Может быть обжаловано в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в установленные законом сроки", - говорится в сообщении.

Корпорация Roshen в апреле 2015 года заявила об аресте имущества липецкой кондитерской фабрики общей стоимостью 2 млрд рублей. СКР тогда сообщал о возбуждении уголовного дела по факту мошеннического хищения (ч.4 ст.159 УК) 180 млн рублей путем незаконного возмещения из бюджета России налога на добавленную стоимость "Липецкой кондитерской фабрике "Рошен". На фабрике, а также в офисах строительной фирмы НПФ "Металлимпресс" в Нижнем Новгороде прошли обыски.

По данным следствия, в 2012-2013 годах представители указанных организаций направили в межрегиональную инспекцию ФНС по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, "в том числе потребовав возмещение НДС в размере более 180 млн рублей".

Предприятие было законсервировано в 2017 году. Производство на нем остановлено.