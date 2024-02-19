Что произошло за день: понедельник, 19 февраля

Продажа российского бизнеса Polymetal, розыск директора "Ленфильма" и попытки отравления глав двух новых российских регионов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Polymetal продает российский бизнес структурам "Мангазеи". На корпоративных новостях утром в понедельник акции Polymetal упали на 5,4%. Как сообщил Polymetal, российские активы оценены для сделки в $3,69 млрд, включая $2,21 чистого долга. Рассмотрение вопроса о дивидендах Polymetal решил отложить.

- Директор "Ленфильма" Федор Щербаков объявлен в розыск в РФ. В МВД не уточнили, по какому именно делу он объявлен в розыск. Щербаков возглавил киностудию в сентябре 2020 года

- Суд обратил в пользу государства акции липецкой фабрики "Рошен". Также решением суда на территории России запрещена деятельность Петра Порошенко, его сына Алексея Порошенко и бывшего гендиректора фабрики Олега Казакова.

- Путин разрешил Экспобанку купить российскую "дочку" HSBC. Британская группа HSBC в июле 2022 года подписала соглашение о продаже 100% российского "Эйч-эс-би-си банка" Экспобанку.

- Тинькофф банк начинает работать в Крыму. Банк с 20 февраля начинает доставлять дебетовые и кредитные карты в регион. Предполагается, что карты будет доставлять представитель кредитной организации.

- Глава МИД Израиля объявил президента Бразилии персоной нон грата. Такое решение принято, поскольку Лула да Силва назвал геноцидом происходящее с палестинцами в секторе Газа. Президент Бразилии не намерен извиняться за свои слова, сообщил его советник.

- В Минобороны РФ рассказали о попытках отравить глав ЛНР и Херсонской области. По данным военного ведомства, Владимира Сальдо госпитализировали в августе 2022 года в связи с отравлением рицином. А глава ЛНР Леонид Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями в конце 2023 года.