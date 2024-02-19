В РФ прошли испытания прототипа тяжелого беспилотника вертикального взлета

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого успешно протестировали прототип тяжелого беспилотного воздушного судна вертикального взлёта и посадки, сообщила в понедельник Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

"В ходе испытаний на комплексном лётном стенде из отечественных комплектующих тестировались алгоритмы управления и работа систем взлёта, зависания и посадки", - сказано в сообщении.

Пресс-служба ОАК информирует, что специалисты ОКБ Сухого "ведут работы по созданию принципиально новой беспилотной транспортной системы внеаэродромного базирования (БТС-ВАБ) в инициативном порядке".

"Новый беспилотник гражданского назначения не требует специально подготовленных площадок и аэродромной инфраструктуры для взлёта и посадки. Он позволит решать широкий спектр транспортно-логистических задач - доставлять грузы различного назначения в труднодоступные населенные пункты, где плохо развита транспортная сеть или отсутствуют аэродромы", - сказано в сообщении.

Новая беспилотная транспортная система создается для полётов в радиусе 500 км от точки постоянного базирования и будет способна перевозить до 300 кг, говорится в сообщении.

"Успешные лётные испытания системы управления вертикальным взлётом позволяют продолжить работу над проектом и обеспечить возможность функционирования принципиально новой транспортно-логистической системы", - сообщает пресс-служба.

По её данным, сейчас проект БТС-ВАБ "находится на этапе испытаний ключевых технологий и базовых технических решений".

"В дальнейшем, после завершения отработки алгоритмов вертикального взлёта и посадки на комплексном лётном стенде, планируется разворачивание работ по разработке и организации промышленного производства", - сказано в сообщении.

ПАО "ОАК" входит в госкорпорацию "Ростех".