Росавиация выдала первый сертификат летной годности на беспилотник самолетного типа

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Росавиация впервые выдала сертификат летной годности на беспилотное воздушное судно (БВС) самолетного типа: документ получила компания "БАС Глори Эйр", разработчик системы OG-003.

Как собощило ведомство, OG-003 - комплекс с БВС вертикального взлета и посадки с электрическими подъемным и маршевым двигателями. Машина способна взлетать в ограниченном пространстве без взлетно-посадочной полосы с грузом до 20 кг и осуществлять полет на расстояние до 300 км (максимальная взлетная масса - 75 кг).

"Изначально разработка платформы OG-003 для ее практического использования в российских условиях осуществлялась совместно с китайским партнером. Сейчас разработка этой БАС полностью осуществляется в России", - отметили в Росавиации. Начало серийного производства системы ожидается в марте 2025 года.

С момента подготовки к сертификации и до дня выдачи сертификата прошло около 6 месяцев, сказал генеральный директор "БАС Глори Эйр" Александр Михеев. В это же время, по его словам, велись работы по получению сертификатов летной годности еще для двух опытных моделей БВС - БАС OG-65 и БАС OG-202. Документы по ним ожидаются в ближайшем будущем.

"Получение сертификата летной годности помимо того, что удостоверяет годность воздушного судна к полетам, также позволяет использовать воздушное пространство России не только в рамках экспериментальных правовых режимов. Еще это является сильным конкурентным преимуществом для производителей БАС при продаже своей техники", - добавил Михеев.

"БАС Глори Эйр" создана в 2023 году ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и ООО "Глори Эйр". Линейка предлагаемых компанией БВС состоит из машин самолетного типа с вертикальным взлетом/посадкой (VTOL), локализация их производства организована в России начиная с 2024 года.