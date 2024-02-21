В группировке "Восток" заявили об улучшении положения на южнодонецком направлении

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В группировке войск "Восток" сообщили, что российские войска улучшили положение на южнодонецком направлении.

"Пресечены попытки противника провести ротацию на передовых позициях в районах Угледара, Старомайорского, Равнополя, Червоного и Луговского", - рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

По его словам, российские бомбардировщики, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по опорным пунктам и подразделениям 108-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Луговского.

"Уничтожено пять пунктов управления беспилотной авиацией, один полевой склад боеприпасов. Потери противника составили: до 190 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, гаубицы М-777 и FH-70, противотанковая пушка "Рапира" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", - сообщил представитель группировки "Восток".