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В группировке "Восток" заявили о срыве попыток ВСУ усилить передовые позиции

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что не дали армии Украины усилить передовые позиции в зоне ответственности группировки "Восток".

"В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Владимировки, Павловки, Урожайного, Макаровки, Луговского и Белогорья", - сказал представитель группировки "Восток" Александр Гордеев.

По его словам, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки "Восток" нанесли удары по позициям украинских 58-й мотопехотной бригады и 128-й бригады территориальной обороны.

"В течение суток уничтожены более 120 военнослужащих противника, две боевых машины пехоты, боевая бронированная машина, 10 единиц автомобильной техники и 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказал Гордеев.

ВСУ Украина Александр Гордеев
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