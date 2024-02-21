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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

При подомовом обходе 80% избирателей сообщили членам УИК, что пойдут на выборы

С 17 февраля более 280 тысяч УИК обошли почти 20 миллионов домохозяйств

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Более 80% избирателей в ходе адресного информирования в рамках проекта "ИнформУИК" сообщили, что собираются проголосовать на президентских выборах, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Многие, 80% с лишним из тех, с кем общались, говорят, что "мы пойдем на выборы". Я думаю, что среди них немало и тех, кто, может быть, и не собирался, - сказала она.

По ее словам, весомая доля из подавших заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и для голосования по месту нахождения (всего это почти 4 миллиона заявлений) - это те избиратели, с которыми прошло общение в рамках проекта и были даны разъяснения. За время работы проекта с 17 февраля более 280 тысяч членов участковых избирательных комиссий обошли почти 20 млн домохозяйств.

"Более 25 млн наших потенциальных избирателей, с которыми им удалось встретиться, они получили исчерпывающую информацию обо всех возможных формах голосования, адресах избирательных участков, времени голосования, о цифровых сервисах, где можно дополнительно посмотреть то или иное направление избирательной кампании, о кандидатах, а также у них была возможность задать любые интересующие их вопросы о ходе избирательной кампании", - отметила Памфилова.

Центризбирком России 17 февраля запустил проект по адресному информированию избирателей перед президентскими выборами. В нем участвуют 88 регионов страны и более 89 тысяч участковых комиссий.

Центризбирком ДЭГ Элла Памфилова
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