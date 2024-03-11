ЦИК получил 8,5 млн заявлений для участия в ДЭГ и голосовании по месту нахождения

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российские избиратели подали больше 8,5 млн заявлений на голосование на президентских выборах по месту нахождения или электронно, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. 11 марта - последний день приема таких заявлений.

По словам Памфиловой, 4,05 млн заявлений подано с помощью механизма "Мобильный избиратель" для голосования по месту нахождения, 4,5 млн заявлений - для участия в ДЭГ.

Дистанционное голосование разрешили организовать 29 регионам, но подавать заранее заявление об участии в ДЭГ нужно было в 28 из них - кроме Москвы.