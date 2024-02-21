Минобороны РФ сообщило о перехвате 99 украинских дронов и 12 снарядов HIMARS

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за сутки в зоне специальной военной операции на Украине перехватили 99 беспилотников ВСУ, 12 реактивных снарядов HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM.

Беспилотники уничтожены в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, говорится в сообщении Минобороны РФ в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: склад горючего, живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах", - сказали военные.

Вооруженные силы России за минувшие сутки улучшили положение на донецком направлении, заняли более выгодные позиции на авдеевском, сообщает Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Раздоловка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Розовка и Водяное Донецкой народной республики", - говорится в сводке.

По данным ведомства, на донецком направлении потери ВСУ составили свыше 425 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Кроме того, в районе населенного пункта Маяки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов противника.

На авдеевском направлении отражены семь контратак украинских формирований в районах населенных пунктов Ласточкино, Кирово и Первомайское (ДНР). Противник потерял до 450 военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, реактивную систему залпового огня "Град", гаубицу Д-30, сказано в сообщении.

"На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Чугуновка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, отражены пять контратак в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

В Минобороны РФ заявили, что потери украинской армии на данном направлении составили: до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в ходе ведения активных действий отразили контратаку противника в районе населенного пункта Новозлатополь Запорожской области и нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Владимировка и Старомайорское (ДНР)", - сказали в военном ведомстве.

По данным министерства, потери армии Украины составили: до 210 военнослужащих, два танка, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Луговое Запорожской области", - заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что потери ВСУ составили: до 75 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Zuzana словацкого производства и две гаубицы Д-30.