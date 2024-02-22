Военные РФ заявили о контроле над селом Победа на донецком направлении

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении российскими войсками взят под контроль населенный пункт Победа.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Победа, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении министерства обороны РФ в четверг.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили свыше 410 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходные артиллерийские установки Krab и "Богдана", гаубица Д-20, а также САУ "Гвоздика".

На авдеевском направлении российские военные отразили девять атак и контратак ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 53-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орловка и Тоненькое (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, отражены девять атак и контратак ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Бердычи, Ласточкино и Первомайское (ДНР).

В Минобороны РФ сообщили, что потери украинской армии составили: до 145 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, 26 автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.

"На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 14-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области", - сказали военные.

По данным Минобороны РФ, отражены три атаки 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

В военном ведомстве заявили, что потери ВСУ составили: до 30 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, самоходная пушка "Гиацинт-С" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в ходе ведения активных боевых действий нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое и Старомайорское (ДНР)", - сообщили в Минобороны.

По словам военных, потери армии Украины за сутки составили: до 155 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", три автомобиля, гаубица "МСТА-Б", пушка М-46, а также станция радиоэлектронной борьбы.

"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й механизированной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Ивановка и Михайловка Херсонской области", - заявили в министерстве.

В Минобороны РФ также сообщили, что отражены три атаки ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, потери противника на данном направлении составили до 50 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину комплекса противовоздушной обороны Patriot, также заявило министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил РФ поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, а также живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах", - говорится в сообщении.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба JDAM, информирует Минобороны России.

"Кроме того, уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка, Голиково Луганской народной республики, Старомлыновка Донецкой народной республики, Вербовое, Новофедоровка, Токмак Запорожской области и Новая Маячка Херсонской области", - отмечается в сообщении.