Володин призвал министров стать более открытыми для диалога с депутатами

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на недостаточную готовность ряда министров к диалогу с депутатами.

"Когда речь идет о депутатах Государственной думы, правильно было бы, чтобы министры откликались. Других коммуникаций у министров нет с гражданами, только как через депутатов. У нас легче дозвониться до президента, чем до министров. Руководители фракций постоянно бывают у президента, встречаются с его руководителем администрации, с председателем правительства", - приводятся слова Володина в среду на сайте Госдумы.

Председатель палаты парламента предложил поднять эту проблему в ходе предстоящего отчета правительства в Думе.

"Просьба большая - передайте эти слова, либо будем просить председателя правительства, чтобы повлиял и сделал министра открытым, доступным для диалога", - обратился он к полномочному представителю кабинета министров в Госдуме Александру Синенко.

"Не забывайте, что не за горами то время, когда министру надо будет назначаться. И эти вопросы будут обсуждаться здесь, в Государственной думе", - сказал Володин, напомнив о предстоящем переназначении правительства по итогам президентских выборов.

Вопрос был поднят на заседании Госдумы в среду после заявлений ряда депутатов о невозможности записаться на прием к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову или его заместителям.

В свою очередь Володин отметил, что Фальков "может побить все рекорды как самый недоступный, закрытый министр".

По итогам дискуссии Синенко заявил: "Мы обязательно свяжемся с министром и донесем обеспокоенность депутатов".