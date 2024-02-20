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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Дума обязала депутатов чаще встречаться с избирателями

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на пленарном заседании во вторник внесла в свой регламент изменения, предусматривающие, что депутат проводит встречи с избирателями один раз в месяц.

Сейчас действует норма, что такие встречи должны проводиться "не реже, чем раз в полгода".

"Очевидно, что встреч с избирателями раз в полгода недостаточно для того, чтобы быть в курсе всех вопросов и проблем, которые беспокоят граждан. Возможность ежемесячно встречаться с избирателями есть у каждого, чтобы быть в курсе проблем и помогать людям. Это точно положительно скажется на всей работе", - сказал ранее, комментируя данную инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, Госдума проголосовала за изменение календаря работы с тем, чтобы не проводить до мая месяца пленарные заседания по четвергам - в эти дни будет предусмотрена работа в комитетах, а пленарные заседания во вторник и среду могут продлеваться при необходимости.

По словам спикера Госдумы, это позволит повысить эффективность работы комитетов, а также "выйти на решение задач, которые перед собой ставим"; такой график будет действовать до мая текущего года.

В настоящее время пленарные заседания проводятся три раза в неделю.

Ранее также сообщалось, что Володин проинформировал Совет Думы о решении увеличить количество выездных заседаний комитетов с двух до четырех раз в год, так как это "позволяет через обратную связь с регионами выходить на принятие более качественных решений".

Вячеслав Володин Госдума
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