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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

В строящихся по рыбным инвестквотам судах затраты на российское не могут быть ниже 30%

Правительство уточнило степень локализации этих проектов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Правительство уточнило требования к строительству судов в рамках программы инвестиционных квот в рыболовстве. Соответствующее постановление подписано 14 февраля 2024 года, сообщает сайт правительства.

Для рыбопромысловых компаний, занимающихся строительством судов в рамках программы рыбных инвестиционных квот, установлено правило: затраты на товары, работы и услуги, закупаемые в России, должны составлять не менее 30% общей стоимости проекта.

Это решение направлено на создание условий для загрузки отечественных верфей и судоремонтных мощностей.

Кроме того, скорректирован перечень этапов строительства, которые должны быть локализованы в России. В частности, на российских верфях и из отечественных материалов должен быть сформирован корпус судна. Кроме того, разработка необходимых для строительства конструкторских и технологических документов должна вестись в России.

Как заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, новый порядок касается уже спроектированных и строящихся на российских верфях судов в рамках первого этапа программы инвестиционных квот в рыболовстве. "Рассчитываем, что принятые решения помогут ускорить обновление флота для нужд рыболовства, обеспечат загрузку наших верфей, а также других смежных отраслей и, конечно, позволят увеличить поставки водных биологических ресурсов на внутренний рынок", - отметил он.

"В ближайшее время, до 1 марта, со стапелей наших верфей сойдут пять кораблей для нужд отрасли", - добавил Мишустин.

Механизм инвестиционных квот в рыболовстве, так называемых квот под киль, действует с 2017 года. В его рамках компании, получившие право на добычу водных биоресурсов, должны реализовать инвестиционный проект - вложить деньги в строительство судов рыбопромыслового флота на российских верфях или объектов инфраструктуры в прибрежных районах. Такой механизм нацелен на привлечение дополнительных инвестиций в рыбопромысловую отрасль, уточняется в пресс-релизе.

Михаил Мишустин Правительство
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