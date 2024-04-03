Инвестиции в рыбную отрасль России в 2023 году оценены в 115 млрд рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В России инвестиции в рыбную отрасль в 2023 года составили 115 млрд рублей. За последние пять лет их объем вырос в четыре раза, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на годовой коллегии ведомства.

Важным показателем благополучия отрасли он назвал оборот. "Он продолжал расти и достиг рекордного 1 трлн рублей. Прибыль в 2023 году увеличилась на 0,6% и составила 173 млрд рублей", - сказал чиновник.

По сравнению с 2022 годом оборот вырос на 17%. Увеличение этого показателя по виду экономической деятельности "рыболовство и рыбоводство" составило 18% и достигло 653 млрд рублей, по виду экономической деятельности "переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков" - 14%, до 357 млрд рублей. В 2023 году сальдированный финансовый результат по отрасли составил 136 млрд рублей, что на 14% ниже уровня 2022 года.

По словам главы Росрыболовства, общая сумма налогов и сборов с предприятий отрасли в прошлом году увеличилась на 28%, до 67,4 млрд рублей. Основная доля поступила от добывающих и аквакультурных предприятий - практически 54 млрд рублей. Налоги перерабатывающих предприятий составили 14 млрд рублей.