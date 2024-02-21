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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Союз туриндустрии назвал единичными случаи изъятия загранпаспортов из-за ошибок

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Массовых отказов в выезде за границу из-за ошибок в паспортах нет, такие случаи единичны, сообщил в среду руководитель Правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

Он напомнил, что поправки в закон о порядке выезда и въезда в РФ, вступившие в силу в июне 2023 года, расширили перечень оснований недействительности загранпаспорта, а также изъятия их на границе, в том числе у граждан, призванных на военную службу. В декабре 2023 года вступило в силу постановление правительства, направленное на реализацию этого закона.

"Пограничники вправе не выпустить туриста, если в его паспорте обнаружены ошибки. Например, причиной признания документа недействительным может быть размазанный шрифт или измятость документа. Дело в том, что паспорта считываются электронный устройством, и при наличии дефектов машина его просто "не видит". В этом случае пограничники не могут пропустить владельца такого документа. Бывало, туристов останавливали на границе из-за ошибок в паспорте - например, неправильно написанной фамилии или города, неверно указанного пола. Но это буквально единицы. Остальные известные нам случаи хотя и обсуждались активно в соцсетях, были связаны, как правило, не с паспортными проблемами, а, например, с долгами гражданина или другими реальными поводами", - пояснил Мохов.

"При этом обязанность исполнения закона о порядке выезда из РФ и въезда, а также других подобных нормативов, лежит на гражданине - туристе и не находится в сфере ответственности организаций, оказывающих туристические услуги. То есть, туристам надо своевременно проверять информацию об ограничении права на выезд и самим внимательно изучить свой загранпаспорт на предмет возможных ошибок или опечаток", - добавил эксперт.

Ранее гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян сообщил "Интерфаксу", что из-за подобных ошибок в паспортах и отказов в выезде туристы теряют сотни тысяч рублей, уплаченных за зарубежные туры. По его словам, турагентства сети фиксируют десятки подобных случаев. Он также рекомендовал путешественникам тщательно проверять свой загранпаспорт при планировании поездки.

РСТ
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