Союз туриндустрии назвал единичными случаи изъятия загранпаспортов из-за ошибок

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Массовых отказов в выезде за границу из-за ошибок в паспортах нет, такие случаи единичны, сообщил в среду руководитель Правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

Он напомнил, что поправки в закон о порядке выезда и въезда в РФ, вступившие в силу в июне 2023 года, расширили перечень оснований недействительности загранпаспорта, а также изъятия их на границе, в том числе у граждан, призванных на военную службу. В декабре 2023 года вступило в силу постановление правительства, направленное на реализацию этого закона.

"Пограничники вправе не выпустить туриста, если в его паспорте обнаружены ошибки. Например, причиной признания документа недействительным может быть размазанный шрифт или измятость документа. Дело в том, что паспорта считываются электронный устройством, и при наличии дефектов машина его просто "не видит". В этом случае пограничники не могут пропустить владельца такого документа. Бывало, туристов останавливали на границе из-за ошибок в паспорте - например, неправильно написанной фамилии или города, неверно указанного пола. Но это буквально единицы. Остальные известные нам случаи хотя и обсуждались активно в соцсетях, были связаны, как правило, не с паспортными проблемами, а, например, с долгами гражданина или другими реальными поводами", - пояснил Мохов.

"При этом обязанность исполнения закона о порядке выезда из РФ и въезда, а также других подобных нормативов, лежит на гражданине - туристе и не находится в сфере ответственности организаций, оказывающих туристические услуги. То есть, туристам надо своевременно проверять информацию об ограничении права на выезд и самим внимательно изучить свой загранпаспорт на предмет возможных ошибок или опечаток", - добавил эксперт.

Ранее гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян сообщил "Интерфаксу", что из-за подобных ошибок в паспортах и отказов в выезде туристы теряют сотни тысяч рублей, уплаченных за зарубежные туры. По его словам, турагентства сети фиксируют десятки подобных случаев. Он также рекомендовал путешественникам тщательно проверять свой загранпаспорт при планировании поездки.