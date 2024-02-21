МВД не фиксирует резкого роста обращений граждан из-за ошибок в загранпаспортах

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В МВД России опровергли информацию о случаях регистрации ошибок в заграничных паспортах россиян, из-за которых невозможно покинуть страну.

"В ряде СМИ и телеграм-каналов опубликованы материалы о якобы массовых фактах, когда российские граждане не смогли выехать в зарубежные страны в связи с наличием в их заграничных паспортах ошибок, в том числе в поле машиночитаемой записи. Данная информация не соответствует действительности", - заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Она отметила, что "в подразделениях по вопросам миграции МВД России резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано".

При этом в случае возникновения подобных ситуаций граждане могут обратиться в министерство через сервис "Прием обращений". "Все обращения будут рассмотрены в кратчайший срок", - резюмировала Волк.

Ранее в СМИ появились сообщения, что некоторым россиянам запрещают выезд за границу из-за имеющихся ошибок в паспортах "старого образца" с пятилетним сроком годности, выданным с 2023 года.