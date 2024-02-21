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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Цены на бензин в РФ с 13 по 19 февраля остались стабильными

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 13 по 19 февраля оставались стабильными относительно предыдущей недели, лишь незначительно понизившись (на 0,02%) после символического повышения на 0,01% с 6 по 12 февраля и с 30 января по 5 февраля, сообщил в среду Росстат.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 19 февраля составляла 54,64 руб. (на 12 февраля - также 54,64 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 50,57 руб. (50,58 руб.), АИ-95 - 55,22 руб. (55,23 руб.), АИ-98 - 68,63 руб. (68,62 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 13 по 19 февраля снизились на 0,1%, как и неделей ранее. Средняя цена ДТ в стране на 19 февраля составила 64,79 руб. за литр (на 12 февраля - 64,85 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 12 по 18 февраля, по данным Росстата, сократилось по сравнению с предыдущей неделей на 2,7% и составило 851,7 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива упал на 5,2% - до 1 млн 594,0 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2023 году составил 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).

Росстат
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