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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Банк России спрогнозировал ускорение годовой инфляции в I квартале до 7,6%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Годовая инфляция по итогам первого квартала 2024 года может составить 7,6%, говорится в комментарии ЦБ РФ к среднесрочному макроэкономическому прогнозу.

По оценкам Банка России, в I квартале 2024 года инфляция квартал к кварталу с сезонной корректировкой в годовом выражении составит 5,7%.

ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в первом квартале в годовом выражении в 4,3% (в IV квартале оценил его в 4,8%).

Экономика РФ в 2024 году, по прогнозу Банка России, вырастет на 1-2%, в 2025 году – на 1-2%, в 2026 году – на 1,5-2,5%.

ЦБ по-прежнему ожидает, что годовая инфляция с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

По итогам 2023 года инфляция составила 7,42%.

Годовая инфляция на 19 февраля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, ускорилась до 7,42% с 7,38% на 12 февраля.

"Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций пока преждевременно. Текущая инфляция с поправкой на сезонность все еще остается значительно выше 4%", - отмечает ЦБ.

ЦБ РФ
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