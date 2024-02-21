Лавров на полях G20 провел переговоры с главой МИД Египта

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри на полях встречи министров иностранных дел G20 в Бразилии.

По итогам встречи в МИД РФ сообщили, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по наиболее актуальным аспектам ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на обстановку в секторе Газа.

Лавров и Шукри подчеркнули необходимость скорейшей консолидации международных усилий в интересах справедливого урегулирования на общепризнанной основе, предполагающей создание палестинского суверенного государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что были рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-египетских отношений, включая укрепление внешнеполитического взаимодействия в ООН и на других международных площадках, а также осуществление масштабных проектов в торгово-экономической сфере.

Ожидается, что позже в среду министры "двадцатки" соберутся на первое пленарное заседание в рамках председательства Бразилии в группе.