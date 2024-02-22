Главы МИД стран G20 обсудили конфликты в Газе и на Украине и реформу глобального управления

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Основной темой первой встречи глав МИД стран G20 в Рио-де-Жанейро стала геополитическая напряженность. В частности, министры высказали позиции по темам палестинского конфликта и событий на Украине, а на второй они обсудили реформу глобального управления, сообщил в четверг глава МИД Бразилии Мауро Виейра.

"Страны-члены, приглашенные делегации и международные организации высказали свои позиции относительно роли G20 в отношении сохраняющей геополитической напряженности, в частности, по двум основным конфликтам: палестинскому и на Украине", - заявил он на брифинге журналистам по итогам встречи.

Он отметил, что страны выразили "обеспокоенность относительно палестинского конфликта, подчеркнув риск его распространения в соседние страны" в регионе.

Кроме того, по его словам, "многие страны выступили против готовящейся операции Израиля в Рафахе, обратились с просьбой к властям пересмотреть эти планы". Они также затронули тему вынужденного перемещения 1,1 млн палестинцев в результате операции Израиля, звучали призывы о немедленном предоставлении доступа к гуманитарной помощи жителям анклава и о прекращении боевых действий в секторе Газа. Также некоторые страны потребовали немедленного освобождения заложников из Израиля, удерживаемых ХАМАС после нападения 7 октября 2023 года.

Вместе с тем, Виейра отметил, что министры почти единогласно поддержали решение конфликта между Израилем и палестинцами путем сосуществования двух государств как единственно возможное.

Говоря об обсуждении темы Украины, Виейра отметил, что "некоторые страны вновь высказали свое осуждение" боевых действий на Украине.

Глава МИД Бразилии кроме того сообщил, что главной темой заседания в четверг стала реформа глобального управления.

"Все согласились с тем, что основные институты, такие как ООН, ВТО, Всемирный банк и МВФ, и другие, нуждаются в реформировании, чтобы адаптироваться к проблемам нынешнего мира", - сказал он.

Виейра сообщил, что предложил министрам провести еще одну встречу глав МИД G20 в 2024 году на "полях" открытия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре, и те приветствовали его предложение.