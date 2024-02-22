Через центры занятости работу получили 60% обратившихся россиян старше 55 лет

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В центры занятости в 2023 году обратились около 274 тысяч россиян старше 55 лет, 60% из них были трудоустроены, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, подводя итоги программы "Активного долголетия" на выставке "Россия" на ВДНХ.

По ее данным, наиболее популярными профессиями для переобучения людей пожилого возраста оказались: специалист по интернет маркетингу, специалист по управлению персоналом, специалист по информационным ресурсам, программист и специалист по охране труда.

Голикова сообщила, что 413 тысяч граждан старшего возраста прошли переобучение за все время действия программы.

На данный момент в России проживает 34,5 млн человек старше 60 лет, к 2030 году их число может увеличиться на 2 млн, отметила Голикова.