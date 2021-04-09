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Голикова спрогнозировала рост доли пожилых россиян к 2030 г. до 29%

Голикова спрогнозировала рост доли пожилых россиян к 2030 г. до 29%
Фото: АР/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Доля пожилых людей в России к 2030 году, как ожидается, достигнет почти 30% от всего населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Численность населения старше трудоспособного возраста растет. Доля людей старшего возраста (к 2030 году) будет составлять практически 29% населения страны, а это значит, что мы уже заблаговременно должны подготовиться к этому, создать благоприятную структуру для комфортной жизни граждан старшего возраста", - сказала Голикова в ходе пресс-конференции о приоритетах развития активного долголетия в России до 2030 года в пятницу.

По ее словам, ожидается, что с 2018 года доля пожилых людей увеличится с 37,6 млн до 40,8 млн человек в 2024 году. К 2030 году количество пожилых людей в России достигнет 43,7 млн человек.

Татьяна Голикова

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