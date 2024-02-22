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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Путин после полета на ракетоносце Ту-160М назвал этот самолет отличным

Путин после полета на ракетоносце Ту-160М назвал этот самолет отличным
Владимир Путин в кабине ракетоносца Ту-160М во время посещения Казанского авиационного завода
Фото: Кристина Кормилицына/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после полета на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М назвал эту машину отличной, и заявил, что ее можно принимать в состав вооруженных сил.

"Техника отличная. Она, действительно, нового поколения. Как я сказал командиру судна, сейчас еще раз скажу руководству министерства обороны: конечно, можно принимать в состав вооруженных сил", - сказал он журналистам после полета.

"Это, действительно, новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень, вооруженность. Это новый самолет", - поделился впечатлениями глава государства.

Так он ответил на вопрос, каковы его впечатления от Ту-160М по сравнению с полетом, совершенным на предыдущей версии ракетоносца 19 лет назад.

Он заметил, что, несмотря на то, что самолет военный, на нем созданы улучшенные условия для экипажа.

"Есть блок, где члены экипажа при необходимости могут отдохнуть", - сказал президент.

Ранее сообщалось, что полет ракетоносца, в кабине которого находился Путин, длился 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.

Владимир Путин Ту-160М
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