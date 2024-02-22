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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Путин завершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин успешно завершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

Самолет приземлился на посадочную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова.

Полет ракетоносца, в кабине которого находился президент РФ, длился 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что решение совершить полет Путин принял накануне после того, как осмотрел Ту-160М и поднялся в его кабину. В ответ на вопрос о маршруте полета Песков заявил: "Военная тайна".

Это не первый полет Путина на стратегическом бомбардировщике Ту-160.

16 августа 2005 года он в кресле командира ракетоносца из подмосковного аэродрома Чкаловский вылетел в район учений дальней авиации ВВС и Северного флота. Во время полета, который проходил в рамках командно-штабных учений стратегической авиации, группа бомбардировщиков прошла участок со сверхзвуковой скоростью. Затем два Ту-160 осуществили пуски новых крылатых ракет. В воздухе тогда прошла и дозаправка бомбардировщика, на борту которого находится Путин.

Самый первый из известных полетов Путина за штурвалом самолета был в 2000 году. В марте 2000 года на одном из военных аэродромов в Краснодарском крае Путин поднялся в воздух в кабине истребителя Су-27, какое-то время он лично пилотировал боевой самолет, приземлившийся в Грозном.

В разные годы Путин сидел за штурвалом самолета-амфибии "Бе-200", управлял дельтапланом, погружался батискафе на дно Байкала и Балтийского моря, управлял различными легковым автомобилями, а также попробовал себя в роли пилота болида Формулы-1 и водителя КАМАЗа.

Владимир Путин Дмитрий Песков Ту-160М
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