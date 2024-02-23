Военно-Грузинскую дорогу открыли после непогоды

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта разрешено на участке Военно-Грузинской дороги после непогоды в Грузии, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств, на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в обоих направлениях с 16:20 по Москве 23 февраля", - говорится в сообщении.

Ранее движение по дороге было ограничено для большегрузов с 01:20 по московскому времени пятницы.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.