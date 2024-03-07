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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Движение на участке Военно-Грузинской дороги возобновлено для всех видов транспорта, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях с 18:10 мск 7 марта", - говорится в сообщении.

На 17:23 четверга в электронной очереди на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" было зарегистрировано 535 грузовых автомобилей, сообщал сайт североосетинского Центра организации дорожного движения..

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге временно ограничено с 19:50 6 марта из-за непогоды на территории Грузии. Ограничения введены до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, который связывает Россию с Грузией и Арменией.

Верхний Ларс Военно-Грузинская дорога Северная Осетия Грузия
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