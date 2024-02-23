ЕС ввел санкции против глав ХМАО, Тульской, Рязанской и Пензенской областей

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин Фото: Артем Геодакян/POOL/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 13-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении ряда российских губернаторов, свидетельствует опубликованный в пятницу в Официальном журнале ЕС документ.

Под санкции, в частности, попали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, губернатор Рязанской области Павел Малков, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова.

Кроме того, в новый санкционный список попал спикер парламента Донецкой народной республики Артем Жога, а также ряд официальный лиц из Крыма.

Ограничения также введены против ряда представителей руководства оборонно-промышленных предприятий России, в том числе "Оршанского авиаремонтного завода", "Машиностроительного завода имени Калинина", "Завода имени В.А.Дегтярева".

Под санкции попал министр обороны КНДР Кан Сун Нам.

Кроме того, ЕС ввел санкции против общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".