ЕС ввел санкции против глав ХМАО, Тульской, Рязанской и Пензенской областей
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 13-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении ряда российских губернаторов, свидетельствует опубликованный в пятницу в Официальном журнале ЕС документ.
Под санкции, в частности, попали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, губернатор Рязанской области Павел Малков, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова.
Кроме того, в новый санкционный список попал спикер парламента Донецкой народной республики Артем Жога, а также ряд официальный лиц из Крыма.
Ограничения также введены против ряда представителей руководства оборонно-промышленных предприятий России, в том числе "Оршанского авиаремонтного завода", "Машиностроительного завода имени Калинина", "Завода имени В.А.Дегтярева".
Под санкции попал министр обороны КНДР Кан Сун Нам.
Кроме того, ЕС ввел санкции против общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".