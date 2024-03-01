Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против РФ

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Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии объявили о присоединении к 13-му пакету санкций Евросоюза в отношении России, одобрив как расширение санкционного списка из этого пакета, так и предусмотренные им ограничительные торговые меры.

"Министерство экономики, образования и науки Швейцарии, которое отвечает за санкции, приняло решение о введении дальнейших санкций против России. Таким образом, Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций Европейского союза", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета (правительства) Швейцарии.

В частности, Швейцария расширила санкционные списки, включив в них еще 106 физических и 88 юридических лиц.

Кроме того, власти страны ввели дополнительные торговые санкции, "чтобы еще больше помешать России приобретать важные для промышленности товары и технологии для российских вооруженных сил".

Список товаров, подпадающих под запрет на экспорт, также расширился: например, Швейцария в соответствии с 13-м пакетом санкций запретила продажу и экспорт в Россию компонентов, используемых при проектировании и производстве БПЛА.

Санкционные меры вступают в силу в 18:00 (20:00 по Москве) 1 марта.

23 февраля ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России. В санкционный список попали 106 физических и 88 юридических лиц. В ЕС пояснили, что, в частности, ввели санкции против 10 российских физических и юридических лиц, связанных, как считают в Брюсселе, с предполагаемыми поставками вооружения из КНДР в Россию.

Ограничительные меры также ввели против министра обороны КНДР Кан Сун Нама и нескольких белорусских компаний и физлиц за "предоставление поддержки вооруженным силам России".

В черные списки ЕС также добавили 27 структур, которые "напрямую оказывают поддержку" российскому ОПК.

Кроме того, новый пакет санкций предусматривает расширение ограничений на экспорт ряда товаров, которые требуются для производства беспилотников. В частности, ЕС ввел запрет на экспорт электронных трансформаторов, статических преобразователей и индукторов, которые могут использоваться в качестве компонентов БПЛА.

Помимо этого, ввели запрет на алюминиевые конденсаторы, которые можно применять в военной области.

Совет ЕС также постановил, что ограничения в области импортно-экспортного контроля в рамках 13-го пакета санкций распространятся на некоторые компании из Китая, Индии, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции, Шри-Ланки.

Кроме того, Совет ЕС добавил Великобританию к партнерам Евросоюза, участвующим в санкционных мерах против РФ в области импорта железа и стали.