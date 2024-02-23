Минобороны РФ распространило кадры удара по украинскому комплексу Patriot

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России в пятницу распространило кадры объективного контроля уничтожения украинского комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Ранее Минобороны РФ заявило, что ракетными войсками в результате группового удара высокоточным оружием поражены: пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.

В январе российские военные сообщили об уничтожении двух установок комплекса Patriot ВСУ.

В мае прошлого года российские военные заявили, что ударом гиперзвукового комплекса "Кинжал" в Киеве были полностью уничтожены радиолокационная станция и пять пусковых установок комплекса ПВО Patriot. Позднее в СМИ появились сообщения, что комплекс сохранил боеспособность.