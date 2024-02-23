Беспилотник сбит над Тульской областью
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщило об уничтожении силами ПВО беспилотника.
"23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью", - говорится в сообщении министерства в пятницу вечером.
По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.
О поражении дрона также заявило Минобороны. "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Тульской области", - говорится в сообщении министерства.