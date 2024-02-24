Возгорание произошло на металлургическом комбинате в Липецке
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Василий Артамонов сообщил о пожаре на Новолипецком металлургическом комбинате из-за возможного падения дрона.
"Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
"По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата", - уточнил Артамонов.