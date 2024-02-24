Матвиенко заявила, что РФ открыта к урегулированию с Украиной при условии достижения целей СВО

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Москва не отказывается от мирного урегулирования конфликта с Украиной, но при гарантиях безопасности РФ и достижении целей специальной военной операции (СВО), заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Как постоянно подчёркивает президент России, мы не отказываемся от мирного урегулирования конфликта, открыты для него. Но с одним ключевым условием: его результатом должно явиться надёжное обеспечение безопасности нашей страны, наших граждан", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совета Федерации в связи с двухлетней годовщиной начала СВО.

По ее словам, "гарантией этого является достижение всех целей специальной военной операции".

"Однако на фоне категорического отказа Киева от диалога с Россией, его активной военной и политической поддержки Западом, стремления последнего втянуть Украину в НАТО рассчитывать сейчас на поворот Киева, его хозяев в сторону переговоров не приходится", - считает спикер Совета Федерации.