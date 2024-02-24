Рябков заявил, что Россия не планирует выходить из Договора по космосу

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Москве не рассматривают вопрос о выходе из Договора по космосу, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это один из ключевых компонентов, остающихся в силе в рамках складывавшегося десятилетиями системой международных договоренности соглашения юридического плана, другого рода инструментов регулирования этой сферы", - продолжил замминистра.

Он подчеркнул, что "именно США на протяжении долгого времени ведут линию на создание для себя превосходства в космическом пространстве, включая оружейную сферу".

"Это их обычный прием, когда другим приписываются несуществующие намерения, и потом под этим предлогом, под этим соусом они интенсифицируют собственные усилия, идущие вразрез с интересами международной безопасности, полностью игнорируя наши предложения, о чем тоже говорил президент, - что мы долгое время ведем борьбу за сохранение космоса свободным от оружия любого вида", - сказал Рябков.

Отвечая на вопрос, может ли Вашингтон выражать обеспокоенность для того, чтобы самому выйти из этого Договора или приостановить свое участие в нем, Рябков сказал: "Безотносительно вашего вопроса я хочу сказать, что появление ядерного оружия в космическом пространстве, насколько для меня эта тема может быть предметна, со всех точек зрения нецелесообразно".

"То есть это среда для развертывания такого оружия неподходящая", - пояснил замминистра.

"Здесь нет какого-то элемента произвольных решений, все идет от военной и военно-технической целесообразности. Американцы используют тему в пропагандистских целях, они выдвигают обвинения, ни на чем не основанные, не подкрепленные ни малейшими доказательствами, - это их обычная манера. Здравомыслящие представители международного общества давно это поняли и серьезно к американским обвинениям такого свойства просто не могут подходить", - резюмировал Рябков.