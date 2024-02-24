РФ не рассматривает контакты с США по стратстабильности до изменения их враждебного курса

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Рассматривать целесообразность контактов с США по стратегической стабильности можно только после изменения враждебного курса Вашингтона в отношении Москвы, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Необходимо изменение враждебного курса, потом мы будем смотреть, целесообразно ли обсуждение этой тематики с ними или нет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли в скором времени контакты по этой теме после заявлений президента РФ о готовности Москвы.

Отвечая на вопрос о том, ждет ли Москва каких-то предложений от Вашингтона, Рябков сказал: "Мы ждем изменения их практической политики".