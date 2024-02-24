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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев

Скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - На 81-м году жизни скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Об этом сообщила пресс-служба ВС РФ.

По сообщениям СМИ, Лебедев умер после продолжительной болезни.

Он окончил юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова в 1968 году он. Лебедев начал работу в судебной системе в 1970 году, когда был избран народным судьей Ленинградского районного суда Москвы.

Он был избран Председателем Верховного суда в июле 1989 года.

Лебедев - доктор юридических наук, имеет ряд государственных наград.

Президент России Владимир Путин в связи с кончиной Вячеслава Лебедева выразил соболезнования его родным и близким, а также всему судейскому сообществу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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