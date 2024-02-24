Петр Серков будет исполнять обязанности председателя Верховного суда РФ
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Обязанности председателя Верховного суда России временно возложены на первого заместителя Петра Серкова, сообщили в субботу "Интерфаксу" в суде.
"В настоящее время обязанности председателя Верховного суда временно исполняет первый заместитель Петр Серков", - сказал агентству пресс-секретарь суда Павел Одинцов.
Петр Серков - член президиума Верховного суда РФ, с 2009 года - первый заместитель председателя Верховного суда. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России.
Председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля на 81-м году жизни в результате болезни.
Обязанности главы Верховного суда Лебедев исполнял с 1989 года.