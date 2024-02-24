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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Петр Серков будет исполнять обязанности председателя Верховного суда РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Обязанности председателя Верховного суда России временно возложены на первого заместителя Петра Серкова, сообщили в субботу "Интерфаксу" в суде.

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"В настоящее время обязанности председателя Верховного суда временно исполняет первый заместитель Петр Серков", - сказал агентству пресс-секретарь суда Павел Одинцов.

Петр Серков - член президиума Верховного суда РФ, с 2009 года - первый заместитель председателя Верховного суда. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России.

Председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля на 81-м году жизни в результате болезни.

Обязанности главы Верховного суда Лебедев исполнял с 1989 года.

Верховный суд РФ Петр Серков Вячеслав Лебедев
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