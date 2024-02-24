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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Ожидаемая продолжительность жизни в РФ в 2023 году составила 73,46 года

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Ожидаемая продолжительность жизни в России в прошлом году составила 73,46 года, следует из презентации, которую продемонстрировал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе Форума национальных достижений в рамках выставки "Россия" на ВДНХ в субботу.

Отмечается, что это исторический максимум ожидаемой продолжительности жизни в стране.

Младенческая смертность находится на самом низком уровне за всю историю страны - по итогам 2023 года этот показатель составил 4,2 промилле. В 2019 году этот показатель составлял 4,9 промилле.

В сентябре прошлого года Мурашко сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в трех регионах России превысила 78 лет; это Ингушетия, Дагестан и Москва.

ВДНХ Михаил Мурашко
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