В РФ отмечена самая низкая смертность от злокачественных новообразований за 20 лет

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Показатель смертности от злокачественных новообразований в России находится на самом низком уровне за 20 предыдущих лет, сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, директор НМИЦ имени Н.Н. Блохина Иван Стилиди.

"Комплекс мероприятий как и болезней системы кровообращения, так и в онкологической сфере также привел к снижению смертности от злокачественных новообразований. За последние два года это самый низкий показатель за 20 предыдущих лет, смертность на самом низком уровне за 20 лет", - сказал он в ходе Форума национальных достижений в рамках выставки "Россия" на ВДНХ в субботу.

По его словам, одногодичная летальность пациентов с онкологическими заболеваниями снизилась до 18% по итогам 2023 года (в 2019 году этот показатель составлял 21,7%).

Отмечается увеличение пятилетней выживаемости пациентов, получающих онкологическое лечение. Охват медицинскими услугами онкологических пациентов составил по итогам 2023 года 76% (в 2021 году он составлял 63,5%), добавил главный внештатный специалист-онколог Минздрава.